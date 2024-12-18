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Алматы +7 (747) 646-01-69
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-10%

Групповые скидки для жильцов одного дома

Организуйте групповой ремонт в вашем доме и воспользуйтесь уникальным предложением от 'Эксперт ремонта' в Алматы - групповыми скидками для жильцов одного дома. Это отличная возможность сэкономить на ремонте, объединив усилия с вашими соседями. Как это работает? Соберите группу жильцов, заинтересованных в ремонте, и мы предложим вам существенные скидки на общий объем работ. Чем больше квартир участвует, тем больше ваша экономия. Эта скидка идеально подходит для крупномасштабных проектов, таких как обновление фасада здания, ремонт подъездов или масштабный ремонт нескольких квартир. Сплоченность и совместные усилия приведут к значительной экономии и улучшению общего состояния вашего дома.

-10%

Пожелавших переехать в Алматы ждет теплый прием и большая скидка

Тем, кто мечтает о собственном доме или квартире в Алматы, стоит обратить внимание на то что компания Эксперт ремонта всегда рада помочь не только скидкой 10% и последующим ремонтом и выбором района и новостройки в городе, рассказав все преимущества и недостатки от территориальных до локальных и почерка застройщика. Переезжаем в город Нур Султан – Вас ждет теплый прием и помощь компании во всем! Напомним что мы можем работать удаленно отчитываясь видео и фото отчетами о проделанной работе.

-5%

Ремонт квартиры под ключ - Натяжной потолок в подарок!

При заказе ремонта квартиры под ключ компания предоставляет всем своим клиентам натяжной потолок производства Германии любого цвета и фактуры БЕСПЛАТНО во все ремонтируемые помещения, не имеет значения новостройка либо вторичное жилье все равно Бесплатно!

-6%

Пенсионерам и инвалидам 1-2 группы, военным в отставке Скидка от 10 до 20%

"Эксперт ремонта" предлагает специальные скидки для пенсионеров, инвалидов 1-2 групп и военных в отставке в Алматы. Эта инициатива направлена на обеспечение доступности и комфорта в ремонтных работах для лиц, нуждающихся в дополнительной поддержке. Скидка охватывает широкий спектр услуг, от косметического ремонта до комплексной реконструкции, с целью создания безопасной и удобной домашней среды. "Эксперт ремонта" стремится к социальной ответственности и улучшению качества жизни всех жителей города.

-10%

Скидки для постоянных клиентов

В компании 'Эксперт ремонта' мы ценим верность наших клиентов в Алматы. Именно поэтому мы предлагаем эксклюзивные скидки для тех, кто регулярно обращается к нам за услугами ремонта. Это наш способ выразить благодарность за доверие и постоянство. Независимо от масштаба проекта - будь то косметический ремонт или полная реконструкция вашего жилища, вы можете рассчитывать на специальные условия. Эта скидка распространяется на все виды работ, предлагаемых нами, включая дизайн интерьера, электромонтажные работы, покраску и другие услуги. Позвольте нам сделать ваш следующий проект ремонта еще более выгодным и удобным!

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Эксперт Ремонта Алматы - эксперты в ремонте квартир

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Бесплатный выезд замерщика в день обращения

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Работаем без предоплаты,  оплата после выполнения работ

Работаем без предоплаты,  оплата после выполнения работ<br>

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Виды ремонтов

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 Отделочные материалы

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Частые вопросы

-10%

Групповые скидки для жильцов одного дома

Групповые скидки для жильцов одного дома
-10%

Пожелавших переехать в Алматы ждет теплый прием и большая скидка

Пожелавших переехать в Алматы ждет теплый прием и большая скидка
-5%

Ремонт квартиры под ключ - Натяжной потолок в подарок!

Ремонт квартиры под ключ - Натяжной потолок в подарок!
-6%

Пенсионерам и инвалидам 1-2 группы, военным в отставке Скидка от 10 до 20%

Пенсионерам и инвалидам 1-2 группы, военным в отставке Скидка от 10 до 20%
-10%

Скидки для постоянных клиентов

Скидки для постоянных клиентов