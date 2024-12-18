Частые вопросы

Как производится оплата ремонта квартиры? Без предоплаты: подписание актов о выполненных работах на каждом этапе. Предоплата за материалы: если закупка материалов ложится на нашу компанию, клиент вносит символическую сумму на счёт в нашей компании. Мы предоставляем отчёт о приобретённых товарах по мере закупки.

Сколько стоит ремонт квартиры? Для уточнения стоимости ремонта необходимо записаться на замер и получить консультацию у Вас непосредственно на объекте время замера и консультации среднем занимает 15 минут. Цена ремонта квартиры рассчитывается подробнейшим образом до "Гвоздя" и в среднем смета на ремонт квартиры занимает 3-7 листов формата А4. Хотите узнать много нового о вашем будущем качественном ремонте запишитесь на консультацию и замер.

Срок выполнения работ? Так как компания работает без предоплаты и за простои не платят, на объекте отсутствуют простои полностью, а срок выполнения работ для заказчика оптимален. Простои могут быть допущены исключительно для создания технологических условий для разных групп применяемых материалов.

Более подробно за данным вопросом вы можете записаться на замер по телефону компании.

Что такое гарантийное обслуживание? После выполнения всех работ и получения окончательного расчета компания выполняет обслуживание всех выполненных работ у клиента, как правило это касается проведенных коммуникаций электроснабжения и водоснабжения но и другие детали ремонта попадают под гарантию и обслуживание в случае если работы выполнялись под ключ с согласованной закупкой материалов с инженером компании. Заскрипели полы и двери, отошли обои, забились фильтры грубой очистки и т.д, мы все поправим достаточно позвонить специалист выедет незамедлительно или в удобное для вас время. Все работы по устранению недостатков компания выполняет за свой счет.

Как оставить заявку? В вашем распоряжении любое средство связи: интернет, телефон или личная встреча в офисе компании. Заявка не относится к договору или каким-либо другим обязательствам. Она всего лишь уведомит работников о Вашем желании вызвать бесплатного замерщика для консультации.

Когда осуществляется замер и для чего он нужен? Замер производится в день подачи заявки, либо в другое удобное для Вас время, даже вечером. Его выполнит работник компании, он ответит на все Ваши вопросы, сориентирует в стоимости и подскажет наиболее удачные решения именно для Вашего ремонта. Предварительный замер необходим для составления сметы, он ни к чему Вас не обязывает.

Что такое смета и для чего она нужна? Смета составляется на основе замера и полностью готова в этот же день. Она наглядно покажет Вам – какие материалы потребуются, для чего они нужны, каков их расход и стоимость. Смета составляется единожды и остаётся неизменной на протяжении всего ремонта. После её утверждения вы можете ознакомиться с договором на выполнение работ.

Какой заключается договор и какие он дает гарантии? Договор выполнения ремонтных работ является услугой подряда. Он юридически весом и служит Вашим абсолютным гарантом выполнения обязательств со стороны фирмы-исполнителя. Договор содержит в себе сроки, суммы и перечень обязанностей участников – всё по стандартам. После заключения договора производится предоплата, она также обусловлена договором.

Как закупаются строительные материалы? Список материалов, составленный сотрудником, отправляется в магазины города. Это позволяет выбрать лучший вариант покупки по соотношению “Цена-Качество”. Когда настанет момент для покупки элементов стиля и декора, специалист компании проводит Вас в магазин и проконсультирует о надежности и пригодности, показав качественные материалы, либо мы приобретем строительные материалы сами предоставив вам подробный отчет. Каждый клиент компании получает ОПТОВЫЕ СКИДКИ на все приобретенные материалы.

Кто будет заниматься ремонтом и когда? Выполнение ремонтных работ начинается незамедлительно – сразу после покупки всех необходимых материалов. Ваш ремонт выполнят трезвые, казахскоговорящие и русскоговорящие мастера имеющие большой опыт работы. Фирма выборочно сформирует бригаду узкой специализации, чьи навыки пригодятся именно для Вашего объекта. Все мастера работают уже давно и приучены выполнять работу ответственно, качественно и чисто.

Как происходит сдача объекта? После выполнения всего спектра работ, прописанных в договоре, мастера делают уборку и полностью подготавливают объект к сдаче. В конце работы Вам предоставляется ещё одна полная отчетность в документальном виде. Только после того, как вы утвердите приём объекта, вносится окончательная оплата

Как производится окончательный расчет и какова его сумма? Сумма, которая вноситься окончательным платежом обусловлена договором. Расчёт происходит только после Вашего подробного осмотра. Выплата денежных средств производится по окончанию всех работ, выплачивается только если Ваши требования выполнены в полной мере и замечаний к сотрудникам не имеется.

Какие регулярные отчеты мы предосталяем клиенту? Мы предоставляем широкий спектр отчетов регулярно перед нашими клиентами, включая акт сверки по работам, акт сверки по материалам, акты выполненных работ, а также фото и видео отчеты поставляемых материалов и выполняемых работ. Кроме того, мы предлагаем услугу онлайн наблюдения, благодаря которой клиент может в любое время проверить ход работ за любой конкретный день. Это делает возможным эффективное сотрудничество даже с теми клиентами, кто отправляет ключи по почте и заключает договор в удаленном формате.